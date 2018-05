Preghiere via whatsapp, don Porcile pubblica la seconda raccolta

Dopo "Caro Amico ti scrivo" don Valentino Porcile, parroco della chiesa della Santissima Annunziata di Sturla, pubblica un nuovo libro con una raccolta delle sue famose preghiere inviate via whatsapp e via sms ogni settimana, a più di mille fedeli.

Il titolo scelto, questa volta, è “Ha sete di te Signore l’anima mia”, e si tratta ancora di una raccolta di preghiere di circa 50 pagine disponibile in pdf su Google Drive o gratuitamente in formato cartaceo direttamente in parrocchia. Don Valentino Porcile l'ha definito, sulla propria pagina Facebook: «Un dono a tutti voi, ad ognuno di voi».