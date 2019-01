Dialetto curioso: cosa fa chi conosce "e orpàie"?

C'è, in dialetto genovese, un vecchio modo di dire che indica furbizia e maestria: "conosce e orpàie". Letteralmente, significa "conoscere le astuzie della volpe", ma cosa si intende quando si attribuisce questo modo di fare a una persona?

Conoscere le "orpàie" significa conoscere le malizie e i trucchetti tipici di un determinato mestiere. E come si imparano? Osservando i lavoratori più esperti.

Ci sono infatti tante cose che si possono apprendere solo tramite l'osservazione e l'esperienza, perché nessuno le spiegherà mai, un po' per gelosia e per non divulgare i segreti del mestiere, un po' perché fanno parte delle regole "non scritte" di un lavoro. E dunque - queste piccole malizie - tocca "rubarle" osservando i più esperti al lavoro.