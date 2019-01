Dialetto curioso: chi è che sta "de la da l'aegoa"?

C'è un modo di dire che i genovesi doc conoscono bene: "stà de la da l'aegoa". Ma cosa vuol dire, e a cosa si riferisce?

Letteralmente, questa frase in dialetto significa "stare al di là dell'acqua", e per scoprirne il significato bisogna tornare indietro nel tempo: l'acqua, in questo caso, altro non è che il Bisagno. Dunque, una volta, chi stava al di là del Bisagno - ovvero lontano dal centro storico - non era un vero genovese.

E dunque ancora oggi, in dialetto, una persona che vive "de la da l'aegoa" non è un genovese doc.