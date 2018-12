Capodanno 2019: ecco come sarà piazza De Ferrari, le immagini

Genova si veste di luci per salutare il nuovo anno. “Lo spirito di Genova - Parola alla città” è l’evento clou del Capodanno genovese, che inizia alle 22 illuminando a festa piazza De Ferrari, con la regia del maestro della luce Marco Nereo Rotelli.

Il rendering, ecco come sarà la piazza la notte di San Silvestro

Il programma preede l'illuminazione scenografica di piazza De Ferrari a partire dalle 22, poi alle 22,30 dj-set d'ambiente, e da mezzanotte alle due e mezza del mattino, dj set dance.

Sugli antichi palazzi e sul selciato verranno proiettati i versi dei maggiori poeti genovesi, Sanguineti, Montale, Caproni, uno spettacolo suggestivo in sincronia con la musica calibrata dal dj-producer Alessio Bertallot e cantata dalla voce lirica del giovane chitarrista/tenore Federico Paciotti. Dalle 22.30 ritmi, musiche genovesi, voci dei tanti protagonisti della cultura e suoni della città, che accompagnano la “danza” luminosa che darà vita ai palazzi, come quinte luminose, con immagini di pesci e ippogrifi, della storia cinematografica dedicata a Genova, delle parole e i versi dedicati alla città. Allo scoccare della mezzanotte parte il dj-set dance per infiammare la piazza fino a notte fonda.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, è stato organizzato da Comune di Genova e Regione Liguria. Si ringraziano MSC Crociere – Main sponsor dell’evento e Intesa Sanpaolo sponsor.

«Abbiamo imparato di nuovo, quest’anno e tutti insieme, cosa è lo spirito di Genova - ha dichiarato il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. In questo anno difficile la città ha dimostrato di volersi e sapersi rialzare. Festeggeremo Capodanno tutti insieme nella piazza dei genovesi, emozionandoci con le immagini della nostra storia, le parole evocative dei grandi genovesi e le voci di oggi. Sarà uno spettacolo bellissimo, vi aspettiamo il 31 dicembre in piazza De Ferrari».

«Vogliamo che Genova continui ad emozionarsi e ad emozionare durante le feste di Natale - ha commentato il Sindaco di Genova Marco Bucci -. Il Capodanno sarà un appuntamento fondamentale per iniziare insieme un 2019 che per la città sarà di grande rilancio. Gli eventi che sono stati organizzati offrono la possibilità a tutti di poter ammirare le bellezze di Genova coniugandole con musica, divertimento, cultura e arte. Un’occasione per i turisti per venire a visitare la nostra città: ne aspettiamo tanti e siamo pronti più che mai ad accoglierli al meglio».

Leonardo Massa, Country Manager MSC Crociere, ha dichiarato: «Siamo onorati di poter partecipare a questa iniziativa e ringraziamo il Comune e la Regione per averci dato la possibilità di fare qualcosa di utile e bello per la città. MSC Crociere ha iniziato ad operare a Genova circa 30 anni fa con le primissime navi e, nel tempo, il porto di Genova è costantemente cresciuto di importanza, fino a diventare lo scalo in cui la nostra compagnia movimenta in assoluto più passeggeri al mondo, 12 mesi all’anno. Nel 2019 taglieremo il traguardo del milione di crocieristi, destinati ad aumentare ancora negli anni a venire, anche grazie al posizionamento su Genova delle nostre due nuove ammiraglie, MSC Bellissima e MSC Grandiosa, che saranno varate nel corso dell’anno prossimo».

Luca Calò, Sales and Marketing Relations Director - Direzione Regionale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta Intesa Sanpaolo: «L’adesione a questa iniziativa conferma l’attenzione del Gruppo Intesa Sanpaolo per Genova, città che consideriamo strategica per lo sviluppo economico del Paese e che, grazie alla ricchezza del suo patrimonio culturale, è vocata a svolgere un ruolo di accoglienza turistica internazionale di grande livello. Questa occasione di festa rappresenta simbolicamente, per tutti noi, un momento di speranza, per traghettare la vita cittadina verso una proficua nuova fase di rinascita sociale. Da sempre, il nostro legame con questo territorio é forte e collaboriamo con le istituzioni e con tutte le associazioni per essere sempre più vicini alle famiglie e al mondo produttivo, che hanno dimostrato in questi mesi un grande coraggio e una spiccata determinazione».