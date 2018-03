Centro storico, riapre la Cremeria Buonafede. E svela il gusto "Rolli"

Grande festa (soprattutto per i golosi) in via Luccoli per la riapertura dell’antica Cremeria Buonafede, rimasta chiusa diversi mesi per alcuni lavori e ora tornata a offrire la sua celebre “panera” a genovesi e turisti. Con una novità: oltre all’iconico gusto panna e caffè, una specialità tutta “zeneise”, il mastro gelatiere Romeo Ghiotto ha ideato un nuovo gusto dedicato ai Rolli, le antiche dimore storiche che ogni anno aprono le porte ai migliaia di visitatori.

Il “semifreddo dei Rolli”, a base di zabaione e rum e firmato a sei mani da Ghiotto e dai Simone e Andrea, è stato svelato venerdì 9 marzo in anteprima, e da sabato 10 farà la sua comparsa tra le vaschette sistemate nel banco frigo del locale al 12 rosso di via Luccoli, che nel restauro ha tenuto conto della tradizione e del titolo di “locale storico” ottenuto nel 2014 dalla Direzione per i beni culturali e paesaggistici della Liguria.

I Ghiotto rappresentano la terza e quarta generazione della famiglia da tutti conosciuta appunto come “Buonafede”, appellativo meritato negli anni dalla“dinastia lattaia”fondata sul finire dell'ottocento da Giacomo Parodi. Dal matrimonio con Teresa Baghino, Parodi ebbe un figlio maschio e ben nove figlie femmine, alle quali venne affidata la gestione dei vari punti vendita che via via venivano aperti in città per commercializzare il latte raccolto dal capofamiglia nelle valli dell'entroterra. Aperta nel lontano 1913, la Cremeria di via Luccoli è oggi l'unica superstite originale di questa storia romanticamente anacronistica, in un'epoca ormai segnata dai grandi (e anonimi) brand internazionali della distribuzione.

«Piccoli miracoli che invece a Genova resistono, e che bene rendono l'idea del fermento che ancora oggi, a dispetto di tutte le difficoltà, caratterizza il tessuto commerciale del nostro centro storico - sottolinea Francesca Recine, presidente dell'Unione degli operatori economici di via Luccoli - La stessa scelta fatta da Romeo e Simone di intitolare ai Rolli la loro ultima creazione, evidenzia ulteriormente il legame storico e indissolubile tra la Cremeria Buonafede e la città vecchia. Da presidente di Civ, non posso che essere orgogliosa di questa storica attività e delle tante altre che animano le nostre strade. E a questo proposito, mi fa piacere dare il bentornato anche ad un'altra istituzione di via Luccoli, il negozio di abbigliamento artigianale “Lo Spaventapasseri”, che in questa stessa settimana ha riaperto i battenti al 30 rosso, in un locale ancora più ampio e bello del precedente. Due belle notizie in pochi giorni, che ci raccontano di una realtà sempre più viva ed accogliente».