"Crea l'illustrazione ufficiale di Oktoberfest Genova 2019": partito il concorso aperto a tutti i disegnatori

È partito il concorso “Cera l'illustrazione ufficiale di Oktoberfest 2019”, organizzato dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova, in vista del prossimo Oktoberfest genovese, giunto all’undicesima edizione. La partecipazione è gratuita e si tratta di un vero e proprio concorso di grafica aperto a tutti.

Anche quest’anno il vincitore si aggiudicherà un viaggio per due persone all’Oktoberfest di Monaco, dove avrà accesso all’area vip esclusiva del Tendone HB.

Regole di partecipazione : i progetti dovranno essere spediti via mail entro e non oltre il 30 giugno 2019 all’indirizzo info@oktoberfestgenova.com. Le illustrazioni dovranno essere realizzate con un software a piacere in formato vettoriale e dovranno essere inviate nei seguenti 2 formati: in orizzontale (per web, cover Facebook, cartellonistica) e con versione verticale (stampa 70x100, stampa sul boccale).

I file dovranno essere in CMYK (QUADRICROMIA) e andranno consegnati in formato .pdf vettoriale e dovranno essere nominati indicando “COGNOME_NOME_TITOLO” (ad esempio ROSSI_MARIO_BRETZEL_). I grafici dovranno inserire obbligatoriamente nel logo/manifesto i seguenti soggetti: un boccale di birra, un brezel, la scritta stilizzata HB, la didascalia “Oktoberfest Genova 2019 Piazza della Vittoria” e un soggetto o un monumento caratterizzante la città di Genova a piacere. Una giuria di esperti decreterà i tre progetti finalisti, che verranno poi pubblicati sulla pagina Facebook dell’Oktoberfest di Genova e votati attraverso i like del pubblico. L’illustrazione che riceverà più “mi piace” sarà il nuovo simbolo dell’undicesima edizione dell’Oktoberfest genovese.

