Perché i palazzi dei Rolli si chiamano così?

I Rolli Days sono, si sa, tra gli eventi più attesi dell'anno in città.

Questa manifestazione serve per scoprire la bellezza dei palazzi dei Rolli collocati nel centro di Genova. Già, ma perché "Rolli"? Come mai queste antiche dimore si chiamano così?

Una testimonianza della supremazia di Genova

I Rolli di Genova (o più precisamente "Rolli degli alloggiamenti pubblici di Genova" erano, ai tempi dell'antica Repubblica, le liste dei palazzi e delle dimore più belle delle nobili famiglie che ambivano a ospitare le alte personalità in transito per visite di Stato. La parola "rolli" infatti vuol dire, in italiano moderno, "elenchi". A Genova i Rolli furono istituiti nel 1576 su disposizione dell'ammiraglio Andrea Doria. Compilati con precisione, costituiscono un'ottima testimonianza di quella che fu la Genova del "Secolo d'oro".

Sovrani, principi, autorità politiche ed ecclesiastiche e viaggiatori illustri potevano così godere di meravigliosi alloggi che, sicuramente, avrebbero fatto parlare della grandezza di Genova nel mondo.

I palazzi più importanti

Nei Rolli - conservati nell'Archivio di Stato di Genova - gli edifici erano catalogati in base al loro prestigio e poi, assegnati ai vari personaggi in visita a seconda delle loro dimensioni, bellezza e importanza. I palazzi più importanti - vale a dire quelli che potevano ospitare Papi, re, cardinali e principi - erano le abitazioni di Gio Batta D'Oria in salita Santa Caterina, di Nicolò Grimaldi e Franco Lercari in via Garibaldi.

Patrimonio UNESCO

Nel 2006, 42 palazzi tra i 114 che compongono i Rolli sono stati inseriti fra i Patrimoni dell'umanità UNESCO. L'anno successivo proprio l'UNESCO ha posto una targa con la motivazione di questa decisione in via Garibaldi: sostanzialmente, la bellezza di questi palazzi esprime una singolare identità sociale ed economica che inaugura l'architettura urbana di età moderna in Europa.