A Palazzo Stella arrivano i nuovi corsi Satura 2018/19

Al Palazzo Stella di Genova, in piazza Stella 5, sta per partire la nuova stagione 2018-19 dei corsi e dei workshop organizzati da Satura. E, per questo nuovo ciclo, il centro per la promozione e diffusione delle arti diretto da Mario Napoli ha preparato un carnet ricco di novità. Si parte infatti con l’originale corso di scrittura creativa tenuto dal noto scrittore Renato Di Lorenzo incentrato sul tema dell’erotismo e della sensualità, oggi il più venduto e ricercato dalle case editrici. Si prosegue con il particolare corso-laboratorio di linguaggio teatrale dove la docente Marina Savoia guiderà gli allievi all’uso specifico e consapevole del corpo e della voce. E si arriva ai corsi e workshop di pittura tenuti dall’artista e designer Alessia Lisenko, che insegnerà ad adulti e bambini (in classi differenti), di qualunque livello, basico o avanzato che sia, a realizzare quadri utilizzando diverse tecniche pittoriche, con la possibilità di lezioni congiunte per mamme e bimbi insieme.

Ecco nello specifico l’elenco completo dei corsi in partenza: 1 - STORIE SENSUALI E ROMANTICHE nuova serie di lezioni di scrittura creativa, con esercitazioni, su quella che oggi è considerata la letteratura più venduta: quella ‘erotica e sensuale’. Docente: Renato Di Lorenzo, scrittore, editorialista e saggista, autore del best seller “L’Assalto” (Mondadori), con oltre 300.000 copie vendute, tradotto anche all’estero, considerato il padre del “financial thriller italiano”. Presentazione del corso: martedì 11 settembre alle ore 18:00 a Palazzo Stella in Piazza Stella 5/1 a Genova Quando e dove si terranno le lezioni: a Palazzo Stella il martedì, dalle 17:30 alle 19:00. A chi si rivolge: il corso si rivolge a chiunque ami l'arte del raccontare e desideri acquisire o affinare i meccanismi che si celano dietro ogni storia, rendendola appetibile sia per il pubblico sia, soprattutto, per le case editrici. 2 - SCUOLA di TEATRO e NARRAZIONE corso-laboratorio sul linguaggio teatrale e sulla qualità umana del narrare, composto da 5 incontri operativi sull'uso del corpo e della voce. Docente: Marina Savoia, ha diretto laboratori teatrali per bambini e giovani e tiene corsi di aggiornamento per docenti, educatori, operatori sociali. Laureata in filosofia e diplomata in pianoforte, insegnante e formatrice esperta di linguaggi verbali e non verbali, è attiva come teatrante. Presentazione del corso: martedì 25 settembre alle ore 18:00 a Palazzo Stella in Piazza Stella 5/1 a Genova Quando e dove si terranno le lezioni: a Palazzo Stella il martedì dalle 17:30 alle 19:30, ma potranno essere presi in considerazione altre date e orari. A chi si rivolge: il laboratorio è aperto a tutti coloro che, per ragioni personali o professionali, sono interessati a valorizzare e promuovere le risorse che permettono a ciascuno di essere in relazione con se stesso e con l'altro da sé. Consisterà in un approccio ai fondamenti del lavoro dell'attore e del gioco narrativo, per esplorare il linguaggio del teatro e la sua “grammatica”, per entrare nelle storie e per restituirle. L’obiettivo finale è quello di riuscire ad esprimere e comunicare, raccontare e raccontarsi, mettere in gioco la facoltà di percepire, ricordare, inventare. 3 - SCUOLA di PITTURA ciclo di Corsi e Workshop di Pittura sia per adulti che per bambini, sia basici che dedicati alle principali tecniche pittoriche Docente: Alessia Lisenko, originaria di San Pietroburgo, dove ha studiato arte e si è laureata in design, si è trasferita in Italia per affinare ulteriormente gusto e tecnica, fino ad arrivare ad essere, oggi, un punto di riferimento riconosciuto nel panorama artistico contemporaneo. Lisenko, infatti, ha saputo coniugare la preparazione e l'esperienza della scuola russa con il gusto italiano, grazie alla sensibilità per la pittura maturata attraverso lo studio approfondito delle nostre eccellenze. Presentazione del corso: martedì 18 settembre alle ore 17:30 a Palazzo Stella in Piazza Stella 5/1 a Genova Dove e quando si terranno le lezioni: a Palazzo Stella, con suddivisione in due classi: una per adulti e una per bambini. Date e orari saranno definiti in base alle esigenze dei partecipanti. A chi si rivolge: il corso è rivolto a tutti coloro che amino la pittura, siano essi principianti o già formati in ambito artistico, che intendano migliorare la propria tecnica. La docente, infatti, durante le lezioni, si impegna a seguire gli allievi personalmente, a seconda del loro livello di competenza, fornendo consigli adeguati e garantendo una preparazione ad hoc, che consentirà a ognuno di vedere valorizzate le proprie qualità.

Per informazioni ed iscrizioni su tutti i corsi telefonare ai numeri 010 2468284 o 366 5928175 nell’orario di apertura, dal martedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 15:00 alle 19:00, o scrivere a info@satura.it I posti sono limitati: è pertanto gradita la preiscrizione.

