Coronavirus, salta anche la Sagra du Fugassin di Mele

L'emergenza coronavirus continua, e anche in fase 2, in previsione del futuro, è bene non abbassare la guardia.

Probabilmente le regole di precauzione anti-contagio dovranno essere mantenute ancora per mesi, e molte persone stanno rimandando feste, sagre e occasioni di possibile assembramento. Tra queste c'è anche la tradizionale Sagra du Fugassin di Mele, organizzata tutti gli anni a giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La festa, attesissima in tutto il ponente genovese, tra bancarelle, divertimento e naturalmente le ottime focaccine, doveva tenersi dal 12 al 14 giugno 2020. Ma gli organizzatori - la Confraternita di Sant'Antonio Abate di Mele - hanno fatto sapere su Facebook di averla sospesa a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e delle conseguenti disposizioni.