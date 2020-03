Il colore delle luci della Lanterna? Lo decidono i bambini

La Lanterna, antico simbolo di Genova che con la sua luce infonde speranza nel cuore dei cittadini, cambia colore, e lo fa seguendo i desideri dei più piccoli.

L'idea rientra nel progetto di illuminazione artistica per sostenere i temi più importanti, ma anche per occupare i più piccoli, in "quarantena" in casa insieme ai genitori.

Si inizia il 2 aprile con la Lanterna illuminata di blu per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo, in collaborazione con Angsa Liguria, e poi lunedì 20 aprile nuove luci colorate, decise questa volta dai bambini. Come? Partecipando a "Colora la tua Lanterna": tutti i bambini potranno disegnare e colorare il monumento genovese con i colori di speranza e coraggio, spiegando il perchè della propria scelta. Le immagini più significative, creative e curiose saranno pubblicate sui profili social di Lanterna di Genova per un sondaggio online. L'autore del disegno più votato potrà decidere il colore dell'illuminzione per la sera del 20 aprile.

Le varie illuminazioni sono visibili anche online grazie alla webcam che riprende la Lanterna, a questo link.

Come partecipare

Ecco le istruzioni rivolte ai più piccoli che vogliono partecipare a "Colora la tua Lanterna":

- Disegna e colora la tua Lanterna con il colore della speranza e del coraggio

- Fai fare una foto che deve essere postata entro il 19 aprile su Facebook e Instagram con #iorestoacasa #iocolorolalanterna e taggando @lanternadigenova

- Fai scrivere nel post perchè hai scelto quel colore

Le immagini più significative, creative, curiose saranno pubblicate sui social Lanterna di Genova. Poi, lunedì 20 aprile ci sarà un sondaggio online su Facebook per scegliere tra i disegni finalisti. Al tramonto dello stesso giorno la Lanterna si illuminerà con il colore del disegno più votato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Martedì 31 marzo anche la Lanterna si ferma per il lutto

Si ricorda che martedì 31 marzo, invece, nel rispetto della giornata di lutto per le vittime, in segno di solidarietà verso le loro famiglie e verso chi coraggiosamente affronta in prima linea questa emergenza, il complesso monumentale sospenderà la pubblicazione programmata dei contenuti di approfondimento sui canali social.