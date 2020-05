Coronavirus, annullata la marcia internazionale Mare e Monti di Arenzano

Tra le manifestazioni che non verranno ufficialmente svolte quest'anno c'è anche la marcia internazionale Mare e Monti di Arenzano, inserita nel circuito internazionale IML.

La Mare e Monti si svolge ogni anno il secondo weekend di settembre da più di 30 anni, ma in questo particolare momento, a causa delle tante incertezze legate alla pandemia di coronavirus, l'amministrazione e i volontari che si occupano dell'organizzazione non si sono sentiti di iniziare a programmare una manifestazione per poi magari doverla annullare all'ultimo momento.

«Abbiamo atteso il più possibile, ma ci siamo resi conto che ad oggi è impossibile prevedere non solo l’immediato futuro, ma ancor di più quello più a lungo termine - commenta l'assessore allo Sport Davide Oliveri -. La Marcia ha dietro un’organizzazione importante che va dalla pulizia e manutenzione dei sentieri, fino alla programmazione dell’evento vero e proprio e, ad oggi, non possiamo neppure prevedere le modalità per garantire la sicurezza del grande numero di marciatori che ogni anno partecipano all’evento, a partire dall’ufficio iscrizioni, fino ai percorsi veri e propri». Senza contare che non ci sono ancora certezze sulla riapertura delle frontiere, e alla Mare e Monti partecipano ogni anno migliaia di marciatori provenienti da tutto il mondo (dagli Stati Uniti alla Corea, dal Giappone alla Russia).

Dunque niente Mare e Monti quest'anno: bisognerà attendere il 2021 per riprogrammare la manifestazione in tutta tranquillità, o almeno questa è la speranza.