Un mare di stelle 2018, al via le iscrizioni al concorso canoro di Arenzano

Il Concorso "Un mare di stelle", vanta il privilegio di poter mettere a disposizione degli artisti selezionati, una grande Orchestra formata da trenta elementi. Un'occasione rara che regalerà ai concorrenti un’emozione unica, quella di poter condividere la propria interpretazione e la propria arte, avvolti dal calore di un suono ricco e completo che soltanto un’Orchestra può offrire.

L'obiettivo è la valorizzazione dei giovani nella musica e nello spettacolo, attraverso la preziosa collaborazione di esperti del settore. Sono previste due categorie a cui è possibile iscriversi: Sezione “Nuove Proposte – Inediti” e “Sezione Interpreti – Cover”. Non è ammessa la partecipazione delle band ma sono invece ammessi gruppi vocali. I concorrenti potranno accompagnarsi o essere accompagnati sia nelle selezioni che nelle due serate, da un solo strumento.

Il Concorso è rivolto ad artisti che siano meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie, interpretative, oltre che per l’originalità complessiva della loro proposta. Questa distinzione deriva dalla volontà di premiare chi si impegna non solo nell’esecuzione, ma anche nella composizione dei brani presentati. Il Concorso non prevede limiti di età e non preclude generi musicali. Il termine ultimo per la presentazione della domanda d’iscrizione è fissato per il giorno 16/04/2018, le schede pervenute oltre tale data saranno considerate a discrezione dell’organizzazione.

L'iscrizione potrà essere effettuata tramite il sito web all’indirizzo www.concorsocanoro.it, compilando l’apposito modulo cliccando su “Edizione 2018” e su “Iscrizione Online”. Seguendo le indicazioni, si potrà scegliere tra le due modalità di audizione previste: “Dal vivo” ad Arenzano nelle giornate di domenica 15 aprile e domenica 22 aprile 2018. “Online” inviando un video live che verrà valutato da un'apposita Commissione. Per il primo classificato di ogni categoria il premio consisterà nella produzione del brano vincitore presso gli studi della OrangeHomeRecords unitamente alla realizzazione di un videoclip, prodotto da Two Minutes Movie, estratto dal making of delle registrazioni. Previsti riconoscimenti anche per i secondi e i terzi classificati. Per info e costi: www.concorsocanoro.it

