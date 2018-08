Un maxi concertone per far ripartire Genova dopo il crollo del ponte Morandi

Un concertone con tanti volti noti del panorama musicale italiano per sostenere Genova in un momento difficile, con l'obiettivo di raccogliere fondi per gli sfollati e per tutti coloro che sono stati coinvolti nella tragedia del crollo del ponte Morandi. L'idea era partita il giorno dei funerali delle vittime: a lanciarla, il cantautore Gino Paoli, pensando a un evento come il concerto di beneficenza organizzato dopo l'alluvione di quattro anni fa.

E l'ipotesi non è mai stata abbandonata, anzi: nei giorni successivi, anche Regione Liguria, Comune di Genova e altre realtà hanno lasciato intendere di stare pensando a un grande concerto per Genova da realizzare a ottobre con Gino Paoli, certo, ma anche con altri nomi di spicco (al momento solo ipotizzati) come Paolo Conte, Jovanotti, Max Pezzali, Stato Sociale, Motta, e i genovesissimi Ex-Otago che hanno già aderito con entusiasmo.