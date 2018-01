Le Cinque Terre tra le 12 mete da non visitare per la CNN

Da sempre considerate come un piccolo gioiellino all'estero, questa volta le Cinque Terre finiscono nell'elenco delle destinazioni da non visitare: a stilare la classifica, nientemeno che la CNN, in un articolo del 22 gennaio 2018.

Le 12 mete tropppo inflazionate

La testata americana prende sostanzialmente in considerazione il fattore "affollamento": troppi turisti concentrati tutti insieme possono rovinare la vacanza a chi cerca tranquillità e relax nei posti più romantici o (un tempo) solitari.

E allora nell'elenco delle mete più inflazionate finiscono l'isola di Skye in Scozia, Barcellona, Dubrovnik in Croazia, Venezia, Santorini, il Bhutan, il Taj Mahal, Machu Picchu, le Galapagos, le Cinque Terre. E pure Everest e Antartide (dove bastano relativamente pochi turisti per rovinare l'ecosistema).

Cinque Terre sconsigliate, Portovenere da rivalutare

La CNN prende spunto dal dibattito in corso sul "numero chiuso" per limitare l'accesso dei turisti nei cinque comuni (che solo nel 2015 hanno registrato 2,5 milioni di visitatori). «Le preoccupazioni sul turismo di massa sono reali - viene scritto nella classifica -. I traghetti regolarmente portano visitatori che non spendono soldi sul territorio, mentre si dice che il grande afflusso di turisti sui sentieri abbia provocato più frane e smottamenti».

Dunque, continua la CNN, «se proprio ci dovete andare, non scegliete la stagione estiva, e scegliete ristoranti e negozi locali».

In alternativa, la testata americana fornisce un consiglio: si può visitare Portovenere, meno frequentata dai turisti, con tutti i vantaggi che questo comporta.