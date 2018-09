«Chi no cianze no tetta»: il proverbio tipico genovese

«Chi no cianze no tetta»: chi, abitando a Genova, non ha mai sentito questo modo di dire?

Si tratta di un antico proverbio ligure che dice letteralmente che "chi non piange non poppa". Ovvero? Chi non si lamenta, non ottiene nulla. Un frase scaltra che racconta un'inevitabile realtà, e che sottolinea ancora una volta la propensione tutta genovese al "mugugno".

E infatti, sembrerebbe dire questo proverbio, meglio mugugnare nella speranza di ottenere qualcosa. O, ancora, meglio gridare più forte degli altri per farsi ascoltare.