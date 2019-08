"On the Wall": a Certosa il gigantesco ritratto di Fantozzi sul muro di un palazzo

Certosa guarda in alto, ma non dimentica le origini e gli artisti che hanno portato il nome di Genova in tutt'Italia. Tra questi come non citare Paolo Villaggio, il mitico "ragionier Fantozzi" con il suo esempio di satira e critica sociale.

Così, proprio nell'ambito del progetto "On the Wall - Certosa guarda in alto", che si propone di costruire sui palazzi della delegazione la più grande galleria d'arte pubblica mai realizzata a Genova, gli artisti hanno deciso di omaggiare Fantozzi, facendo apparire un suo gigantesco ritratto su un palazzo.

È così, con la sua inconfondibile coppola, la camicia bianca e la cravatta, che Ugo Fantozzi e il suo interprete Paolo Villaggio approdano sui muri di Certosa, per rimanervi per sempre. Il murale è stato realizzato da Rosk & Loste, entrambi di Caltanissetta, artisti di strada che partecipano al progetto unendo - come sempre nel loro stile - la pittura figurativa alla street art.

A pubblicare la foto del loro lavoro è "CertoSiamo", pagina di quartiere, su Facebook.