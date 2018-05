Partita del Cuore: in campo anche Totti e Cassano

Si avvicina l'appuntamento con la 27esima Partita del Cuore, che si giocherà allo Stadio Luigi Ferraris di Genova mercoledì 30 maggio 2018 tra la Nazionale Cantanti e i Campioni del Sorriso. Tra le conferme arrivate negli ultimi giorni quelle di Antonio Cassano, Francesco Totti e Bruno Conti, tre ex calciatori (pur mantenendo il beneficio del dubbio per Fantantonio) accomunati dal loro passato con la maglia della Roma, che parteciperanno alla partita di beneficenza organizzata grazie alla collaborazione di Regione Liguria, Comune di Genova e di Costa Crociere, per raccogliere fondi a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova e di Airc (Associazione italiana per la ricerca sul Cancro). Per il pubblico genovese di sponda blucerchiata sarà anche una bella occasione per rivedere al Luigi Ferraris il talento di Antonio Cassano, ormai fermo da quasi due anni, ma ancora alla ricerca di una squadra in cui mostrare di poter ancora dare qualcosa al calcio italiano.

Le madrine della serata

Confermate anche le due madrine della serata: la campionessa paralimpica Bebe Vio e l’attrice Penelope Cruz e le presenze del presidente della Fifa Gianni Infantino e del vice segretario Zvonimir Boban, ex calciatore del Milan.

I volti noti

Tante le stelle della musica, del cinema, dello sport e della television che hanno confermato la presenza: oltre ad Antonio Cassano, Francesco Totti e Bruno Conti ci saranno anche l’ex Genoa Marco Rossi, Mattia Perin e Fabio Quagliarella, naturalmente Gianni Morandi, il presidente Paolo Belli, Moreno, Benji e Fede, Briga, Lodo e Albi dello Stato Sociale, Ermal Meta, Ficarra, Luca e Paolo, Clementino, Rocco Hunt, Boosta dei Subsonica, Jack Savoretti, Il Volo, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Pio e Amedeo, Paolo Conticini, Gian Piero Gasperini, Emiliano Viviano, Angelo Palombo, Roberto Pruzzo e moltissime altre star.

I biglietti

I biglietti si possono acquistare presso la Bottega Gaslini Onlus al piano terra del pad. 20 del Gaslini, al Liguria Informa Point di Regione Liguria in piazza De Ferrari, 14 R (piano terra) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16, nelle ricevitorie della rete Listicket, sul sito internet www.listicket.com e tramite call center al numero 892101. Il prezzo del biglietto varia da 10 a 20 euro in base ai settori e non sono previsti ulteriori costi di prevendita. Attivo anche il numero solidale 45527 da telefono fisso per le donazioni da 5 e 10 euro; è anche già possibile inviare un sms del valore di 2 euro allo stesso numero.