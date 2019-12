Il Carmine accende il Natale: un contest per le finestre più belle e maxi tombolata

Un contest per eleggere le finestre più “natalizie” di un quartiere che già da solo assomiglia tanto a un presepe. Il Carmine festeggia così le feste, e invita tutti i residenti ad addobbare le finestre delle loro case in vista della premiazione, fissata per il 21 dicembre.

L’iniziativa “Accendi il Carmine” è firmata dall’associazione CarMine, che si occupa di promuovere socialmente e culturalmente una delle più caratteristiche zone del centro storico, che spesso rimane però fuori dai tracciati “turistici” e più conosciuti. Sempre loro sono stati gli artefici dell’iniziativa organizzata in occasione dei primi “Rolli Days” cui il Carmine ha partecipato, invitando i residenti ad appendere alle finestre lenzuola e teli rosso scuro per addobbare a festa i palazzi.

Questa volta è il turno delle luci: il contest è partito l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e prosegue sino al 21 dicembre, giorno in cui il quartiere e l’associazione festeggeranno ufficialmente il Natale con un aperitivo di auto-finanziamento e una cena condivisa organizzato nell’abbazia di San Bernardino. L’occasione sarà buona, oltre che per premiare il residente più creativo e “festoso”, anche per ascoltare per la prima volta il Coro del Carmine, e per terminare la cena con una grande tombolata che mette i.n palio premi offerti dal quartiere.

La prenotazione è obbligatoria, e tutte le info sono disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione CarMine o alla mail carminequartiere@gmail.com.