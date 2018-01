Musica, Genova fra le città più citate nelle canzoni

La Top10 delle città italiane e internazionali nelle canzoni – la classifica di Holidu

Quali sono le città più famose e le più cantate? Holidu, il portale di confronto per case vacanze, assieme a Musixmatch, il catalogo di testi più grande al mondo, hanno deciso di ricercare quali sono le città italiane e internazionali più menzionate nelle canzoni.

Sul podio della Top 10 italiana troviamo Roma, Milano e Napoli. Genova si attesta al nono posto. Le italiane nella Top 10 europea sono Roma, Milano e Venezia. New York, Parigi e Londra le città più cantate nel mondo.

La top ten italiana

Roma è al primo posto tra le città più menzionate nelle canzoni. Gli amanti della capitale e della musica potranno trovare pane per i loro denti nei bellissimi quartieri San Lorenzo, Testaccio e Pigneto. In queste aree si possono trovare alcuni dei locali più famosi di musica dal vivo: l’Auditorium Parco della musica, l’Auditorium della Conciliazione, Spazio 900, l'Ippodromo delle Capannelle, Villa Ada, il nuovo Monk Club e d’estate l’Ex Dogana.

Milano, capitale della moda italiana, viene citata ben 1.893 volte in musica e alcune delle canzoni, che più l'hanno resa famosa, sono “Oh mia bela Madunina” di Giovanni D'Anzi e la più recente “Luci a San Siro” di Roberto Vecchioni. Milano ha di che vantarsi, per quanto riguarda le aree dedicate agli amanti della buona musica, Isola e i Navigli sono solo due dei quartieri più popolari della città, dove passare una serata in un teatro o in un pub, ascoltando musica dal vivo. I locali perfetti sono i circoli Arci (il Magnolia, il Bellezza e l’Ohibò ad esempio), l’Alcatraz, La Salumeria della musica, il Ligera, Leoncavallo, Il Cantiere, Rock'n Roll, Santeria Social Club e il Fabrique.

Con 1.062 citazioni, troviamo al terzo posto la città partenopea per eccellenza, Napoli. I quartieri più belli per gli amanti della musica sono Chiaia, Vomero e San Lorenzo, dove è possibile trovare alcuni dei locali più famosi di Napoli, tra cui il Bourbon Street, dove ascoltare musica jazz, l’Asilo, Il Lanificio 25 e il Nabilah soprattutto d'estate.

Bologna, città della musica per eccellenza, ha dato i natali ad alcuni dei cantautori italiani più famosi ed è stata anche menzionata ben 577 volte. La vita mondana si concentra soprattutto nelle zone del centro di via Zamboni e via Ugo Bassi. L'Estragon, l'Associazione culturale Mambo, e il nuovissimo Off in via Ugo Bassi sono solo alcuni dei tanti locali di musica dal vivo che Bologna offre ai suoi giovani avventurieri.

La soleggiata Palermo è stata cantata ben 340 volte in musica. La musica dal vivo e gli aperitivi si possono trovare soprattutto in prossimità del mercato Vucciria, dove tra gli edifici antichi, regna la nuova vita notturna di Palermo. Tra i locali più gettonati c'è ad esempio I Candelai.

Torino ha una bellezza intramontabile, e viene menzionata nelle canzoni 293 volte. Segue Verona, patrimonio dell'umanità dal 2000, menzionata ben 259 volte in musica. Venezia e le sue gondole sono apprezzate anche in musica, il capoluogo veneziano si aggiudica infatti l'ottava posizione in classifica con 252 menzioni. Due delle aree più belle sono certamente la centralissima San Marco e l'universitaria Dorsoduro, che pullulano di locali per gli amanti della musica. Tra i più famosi l’H2 NO, Basegò, Il Paradiso perduto, il Laboratorio occupato Morion e il Centro sociale Rivolta, perfetto per godere di un bel concerto di musica dal vivo.

Genova si aggiudica il nono posto con ben 197 menzioni. La bella Genova, signora del mare, viene cantata da grandi artisti e alcune delle canzoni più famose sono ad esempio “Genova per noi” di Paolo Conte e “Notti di Genova” di Cristiano De Andrè. Nella zona dei caruggi, alcuni locali storici come il Kitchen e I quattro canti offrono serate intime di musica dal vivo. I Giardini Luzzati, invece, sia d'estate che d'inverno sono il palcoscenico perfetto per iniziative musicali di ogni tipo.

Firenze e i suoi monumenti si aggiudicano l’ultimo posto della Top 10 con sole 175 menzioni. Nel centro storico del bellissimo capoluogo toscano, possiamo trovare il Jazz Club, intimo e accogliente, se preferite un ambiente più originale, eccovi accontentati con il Nof Club in Borgo San Ferdinando.

Le posizioni dalla 11 alla 20

Dalla undicesima alla ventesima posizione rotoliamo verso sud con Messina (11), a fare compagnia a Bologna, nella Top 20, altre quattro città emiliano-romagnole: Rimini (12), Parma (14), Modena (16) e Ferrara (17). C'è poi Trieste (13), Catania (15), Terni (18), Salerno (19) e Monza (20).

Le città europee in musica: tre italiane nella Top 10

Al primo posto nella Top 10 delle città più famose in musica c'è la capitale francese, Parigi, con ben 20.007 menzioni nelle principali lingue europee, Londra al secondo posto con 14.805 menzioni e la prima italiana nella classifica, Roma, si ferma a 11.859. Tre capitali meravigliose occupano il podio e tra le canzoni conosciute a livello mondiale, dedicate ad esse, ricordiamo “Paris” di Edith Piaf, “London Calling” dei The Clash e “Arrivederci Roma” di Renato Rascel. Le aree perfette, invece, per gli amanti della musica, nelle due straniere, sono il 18ème arrondisement di Parigi e i quartieri di Soho e Camden a Londra. Al quarto posto si colloca Berlino, con 6.267 menzioni, Milano, con 3.854, si aggiudica il quinto posto e Vienna il sesto, con 3.512 menzioni. Amsterdam si trova al settimo posto con 3.324 menzioni, Madrid all’ottavo con 2.890, Venezia, la terza italiana, al nono posto con 1.975 menzioni e ultima Barcellona con 1.773. Tra i quartieri più caratteristici per gli amanti della musica ricordiamo Friedrichshain a Berlino, Malasaña a Madrid, El Raval a Barcellona.

La Top10 mondiale: le città americane tra le più cantate

Nella classifica mondiale Parigi si trova sul podio, al secondo posto, così come Londra al terzo posto. Roma si colloca al quarto e Berlino al settimo posto, ma tutte le altre risultano per la maggior parte americane. La medaglia d’oro se l’aggiudica infatti New York, con ben 30.867 citazioni, tra le canzoni che l’hanno resa famosa, si annoverano l’intramontabile “New York, New York” di Frank Sinatra e la più recente “Empire State of Mind” di Jay-Z e Alicia Keys. Al quinto e sesto posto New Orleans e Miami, con 8.798 e 7.809 menzioni ciascuna. Atlanta, con 4.834 e Houston, con 4.737 menzioni, si aggiudicano l’ottavo e nono posto. Fra le più famose canzoni su queste due città, ricordiamo “Night train” di James Brown e “Houston” di Iggy Pop. Tra le aree più belle per gli amanti della musica, ricordiamo tra le tante a New York Nolita e Greenwich Village, il French Quarter a New Orleans e il Little Havana a Miami. Con 4.719 menzioni, infine, ci spostiamo in Giappone, Tokio si trova all’ultima posizione di questa classifica tutta da ballare. Tra le canzoni che citano la capitale giapponese, come non citare “Woman from Tokyo” dei Deep Purple.

Riguardo ai dati

Lo studio è stato condotto cercando le corrispondenze esatte di ogni nome di città nel titolo o nel testo delle canzoni presenti nel database Musixmatch, il più grande catalogo mondiale di testi di canzoni. Per la classifica internazionale, le città sono state selezionate in tutto il mondo, così come quelle con più di 1000 menzioni nelle classifiche nazionali (Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Portogallo, Brasile e Stati Uniti) e sono state tradotte in 6 lingue (spagnolo, inglese, tedesco, italiano, portoghese e francese) per contare le menzioni aggiunte in ciascuna lingua. Per la classifica nazionale, sono state prese in considerazione le menzioni di ogni città nella lingua principale del paese. Alcune città sono state escluse, data la loro corrispondenza con nomi, verbi o altre città in una o più lingue che potrebbero non riflettere l'intenzione dell'autore di menzionare la città nella canzone.