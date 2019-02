"C'è da fare": il brano solidale per Genova con la voce di 25 cantanti famosi

Anche per Genova - così come per L'Aquila nel 2009, dopo il terribile terremoto - si mobilitano i volti più noti del panorama musicale italiano: l'obiettivo è sostenere e aiutare le persone più colpite dal crollo del ponte Morandi. Nasce così "C'è da fare", la canzone solidale con la voce di 25 cantanti, da Arisa a Fiorella Mannoia, da Gianni Morandi a Giorgia, da Izi a J-Ax, da Mario Biondi a Max Gazzé e tanti altri.

La canzone è stata scritta dall'attore e comico genovese Paolo Kessisoglu, mentre l'associazione "Occupy Albaro" gestirà i proventi guadagnati con la vendita del brano. A partecipare al progetto, anche Radio Italia che ha concesso gratuitamente gli studi per l'incisione del brano.

«È una canzone d'amore per Genova»

«“C’è Da Fare” non è solo la canzone benefica che ho scritto per Genova dopo il crollo del Ponte Morandi ma è qualcosa di più - scrive Kessisoglu su Facebook - . È un progetto, un’idea, uno stile di vita che significa che ad un certo punto bisogna rimboccarsi le maniche ed è declinabile sul lavoro ma anche nei sentimenti e in effetti questa canzone nata molto tempo fa, il 14 agosto scorso, è una canzone d’amore. È cresciuta nella mia pancia ed è uscita dalle mie dita cadendo sui tasti di un pianoforte. Questo è uno dei momenti più belli, in cui guardando il mixer ho pensato: “Mi sa che ce l’ho fatta…”. Ora aiutatemi a togliere quel “mi sa” dubitativo, comprate il brano e aiutiamo Genova»

I cantanti di "C'è da fare"

Gli artisti che hanno partecipato al progetto sono: Annalisa, Arisa, Boosta, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gino Paoli, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Izi, J-Ax, Joan Thiele, Lo Stato Sociale, Luca Carboni, Malika Ayane, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Mauro Pagani, Max Gazzè, Nek, Nina Zilli, Nitro, Raphael Gualazzi, Ron e Simona Molinari.