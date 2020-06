Letture nel verde tra relax e sicurezza: a Campomorone arriva la "biblioteca no-Covid" nei giardini

Il 3 giugno alle 15,30 aprirà “D’estate nel Parco” il nuovo spazio all’aperto della biblioteca comunale Balbi, nei giardini Giuseppe Dossetti di Campomorone.

La riapertura della biblioteca negli spazi di Palazzo Balbi, in questi momenti in cui occorre privilegiare il distanziamento sociale e la permanenza all’aperto, può rappresentare non pochi problemi logistici e di sicurezza per i frequentatori e per gli operatori: dunque, con un chiosco in legno posto nei giardini, l'obiettivo della “biblioteca no-covid” è fornire una risposta qualitativamente apprezzata dai cittadini. Si potranno coniugare letture in tutto relax e il verde del giardino, con in più la possibilità di usare tablet e smartphone con la connessione wi-fi.

Insomma, il tentativo di tornare alla normalità.

Verranno sistemati anche sedie, tavoli e panchine che permetteranno comodamente la lettura e nello spazio dedicato sarà possibile l’accesso in carrozzina alle persone diversamente abili.

Per tutta l’estate pertanto la biblioteca si sposterà all’aperto con accessi e spazi regolamentati e il servizio prestito dei libri. Inoltre, come da disposizioni ministeriali, i libri, al loro rientro in biblioteca, dovranno effettuare un periodo di quarantena prima di essere riutilizzati.

Questi gli orari di apertura:

lunedì – mercoledì – giovedì: 15,30 – 18,30

martedì: 9,30 – 12,30

Info al numero: 0107224313