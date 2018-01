"Bèllo Segnù" ambasciatore del dialetto genovese

Ha fatto velocemente il giro del web con i suoi post irriverenti in genovese, immaginando divertenti dialoghi in dialetto tra i protagonisti delle opere d'arte a sfondo religioso. Adesso, la pagina Facebook "Bèllo Segnù" è diventata ambasciatrice del dialetto genovese per i Baci Perugina.

Ad annunciare la novità, un po' sorpreso ma divertito, direttamente l'amministratore della pagina, con un post (naturalmente) in genovese: «Câi amixi, i zoêni de Baci Perugina m'àn fæto anbasciatô d'a lèngoa zenéize. No vêu dî nìnte, sólo che me broxiâ o cû pe' tùtta a cicolâta che m'àn spedîo. N'aprofîto pe' dîve ascì che gh'é 'n bàllo de l'âtro, ma a l'è na sorpréiza, e no ve dìggo ciù nìnte. Scignorìa».

Dunque, prossimamente, ci saranno altre sorprese in serbo per i follower della pagina.

«Ovviamente - scrive il gestore della pagina Facebook, che vuole rimanere anonimo - non mi aspettavo assolutamente un simile ritorno e va da sé che mi rende felice e orgoglioso sapere di donare una risata a così tante persone. Per concludere, non finirò mai di ringraziarvi per i numerosi attestati di stima che arrivano ogni giorno, spero nel mio piccolo di divertirvi ancora a lungo».