Bando di idee per nuovi eventi a Genova

Su proposta dell'assessore al Marketing Territoriale, Cultura e Politiche per i Giovani, Elisa Serafini, la giunta comunale ha approvato le linee guida per la promozione culturale della città per il biennio 2018/19.

Tra le novità, la creazione di un bando d'idee ('call for ideas') che si occuperà di accogliere e valutare le proposte per la realizzazione di festival cittadini in molti ambiti culturali e il completamento a breve termine dell'obiettivo della fusione tra il teatro Stabile e l'Archivolto.

Nel sito del Comune di Genova, sezione “Bandi di gara”

(http://www.comune.genova.it/content/call-ideas-raccolta-di-proposte-la-realizzazione-di-festival-e-rassegne-che-avranno-luogo-ne) sono pubblicati il bando e il form per la “Call for ideas”. Le proposte andranno presentate entro le ore 12 di lunedì 5 febbraio 2018.

Queste le priorità strategiche in ambito di cultura, spettacolo ed eventi stabilite nel documento approvato dalla Giunta:

progettare e coordinare iniziative di marketing territoriale attraverso la valorizzazione del patrimonio e la realizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della città anche in coordinamento con il Tavolo dell'imposta di soggiorno; ampliare la valorizzazione della dimensione nazionale e internazionale del patrimonio culturale materiale e immateriale, artistico, architettonico, storico, paesaggistico, archivistico, ambientale, anche a fini turistici; sostenere, nella logica dello sviluppo e nelle condizioni di sostenibilità e valorizzare le grandi istituzioni culturali cittadine e gli altri soggetti che promuovono progetti culturali di carattere nazionale e internazionale; sostenere, valorizzare e promuovere eventi e attività culturali e di spettacolo anche nella logica di sviluppo della relazione con il territorio; valorizzare i processi creativi di rigenerazione del territorio attraverso la realizzazione di progetti e iniziative che offrano opportunità artistiche ed economiche a giovani creativi.

I progetti potranno essere realizzati attraverso differenti modalità: dall'organizzazione diretta da parte degli uffici comunali alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti organizzatori dei progetti, individuati tramite una 'Call for ideas' d'intesa con Fondazione Palazzo Ducale e Porto Antico di Genova Spa. Altri progetti potranno essere frutto di convenzioni con soggetti realizzatori di iniziative e progetti culturali specifici, o seguire l'emanazione di appositi bandi.

Le linee guida della 'Call for ideas' definiscono come verranno raccolte le proposte per la realizzazione di festival e rassegne che avranno luogo nel territorio genovese durante l'anno 2018. Saranno accolti progetti per la realizzazione di festival e rassegne, con una selezione di quelli che potranno accedere a diversi livelli di collaborazione e sostegno attraverso l'inserimento nel programma di promozione e comunicazione degli eventi cittadini.

L'iniziativa del Comune di Genova verrà realizzata in collaborazione con Fondazione Palazzo Ducale e Porto Antico di Genova Spa. I progetti pervenuti saranno esaminati da un'apposita commissione, nominata dal Direttore della Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali e composta da rappresentanti della Direzione stessa, di Fondazione Palazzo Ducale e di Porto Antico di Genova Spa.

Potranno essere proposti festival e rassegne nei seguenti ambiti: musica, promozione della cultura scientifica e umanistica, della storia, della tecnologia e dello sviluppo economico, teatro, cinema e audiovisivo, fumetto, letteratura, poesia, danza, integrazione arti sceniche e performative, divulgazione delle scienze sociali, geopolitica e diritti umani, arte di strada. La 'call' intende qualificare e ampliare la diffusione dell'offerta culturale, valorizzando la capacità di costituire forme di partenariato (proponendo progetti integrati anche a livello nazionale e internazionale) e favorendo l'ampliamento e la diversificazione della domanda, con particolare attenzione ai giovani.

Verranno incoraggiate le proposte che promuovano innovazione, ricerca e sperimentazione, anche attraverso l'integrazione di diverse forme espressive; le proposte potranno essere presentate da enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro, ma anche imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo.

Altre linee guida verranno emanate a breve e definiranno i criteri per l'emanazione dei seguenti bandi riguardanti, rispettivamente, un contributo per l'attività teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul territorio genovese, e l'attività di giovani artisti per progetti culturali innovativi realizzati da soggetti under 35.