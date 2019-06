"Ballata per Genova", Antonella Clerici: «Sono felice di esserci». Il programma della serata

Un grande evento musicale e solidale dedicato alla città: così venerdì 14 giugno dalle 20,40 sul palco allestito in piazzale Kennedy si terrà "Ballata per Genova", in diretta su Rai 1 e Radio 1 in prima serata. A 10 mesi dal crollo del ponte Morandi, la serata è un modo per permettere a tutta Italia di abbracciare Genova.

Gli ospiti: da Amadeus a Laura Pausini, da Arisa ad Anna Mazzamauro

Sul palco, una vera e propria parata di stelle della televisione e della musica: a condurre si alterneranno Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini.

A esibirsi, un cast di Vip a partire da Laura Pausini, Biagio Antonaggi, Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De André, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie, Piero Cassano con Vittorio De Scalzi e Franco Gatti, Roberto Pruzzo, Roberto Mancini e Gianluca Vialli, insieme agli sketch di Anna Mazzamauro, la nota "signorina Silvani" dei film di Fantozzi.

L'evento è gratuito e aperto a tutti, con 12mila biglietit messi a disposizione dei cittadini e dei turisti a partire da sabato 8 giugno.

Una raccolta fondi per un nuovo parco in Valpolcevera

In occasione della serata sarà attivata una raccolta fondi solidale, "Anch'io Per Genova" destinata a finanziare un progetto architettonico di riqualificazione e rigenerazione urbana della zona della Valpolcevera colpita dal crollo del ponte.

In particolare, si potrà regalare alla città il Parco del Mare, un'iniziativa destinata in particolare ai più giovani e alle famiglie. Un parco per una città più bella, a misura di bambino, che permetta di giocare insieme apprendendo la bellezza e le caratteristiche del mare, elemento al quale Genova, la sua storia e il suo futuro sono indissolubilmente legati. La nuova area urbana sarà costituita da un parco diffuso, ramificato e integrato con gli edifici, facilmente raggiungibile dai genovesi e dai turisti sia con la Metro (fermata Brin) sia con la pista ciclabile.

Antonella Clerici: «Sono stata adottata dalla Liguria, sono molto felice di esserci»

«Sono stata adottata dalla Liguria, sono molto felice di esserci». Antonella Clerici, tra i conduttori della 'Ballata per Genova', sottolinea che Rai 1 «è veramente forte e brava in queste serate di solidarietà, è nel suo Dna, è giusto che sia così, perché noi siamo la rete ammiraglia e quando si tratta di solidarietà, aiuto e presenza, è giusto esserci».

Non solo: «ci vorrebbero più serate per raccontare la città visto che ha dato i natali a tantissimi artisti».

Bucci. «Genova vuole crescere e si vuole offrire in una serata al meglio delle sue capacità»

«È un momento catartico, stiamo uscendo dalle emergenze, ci aspettiamo che molte persone vengano da fuori e vedano che Genova è raggiungibile: sarà un momento di rilancio e spettacolo per la città» ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

«È una grande festa, un modo per dire che Genova c'è, è grande e sa come comportarsi. Questo è il messaggio che vogliamo dare, un segnale che la città vuole crescere e si vuole offrire in una serata al meglio delle sue capacità» dice il sindaco della città, Marco Bucci.

Per Msc Foundation quello di "Anch'io per Genova" è il primo progetto: «Siamo particolarmente lieti che sia dedicato proprio a Genova, una città che il gruppo porta nel cuore, nella quale ha iniziato a operare sin dalle origini, ormai quasi 50 anni fa, e che è diventata nel frattempo il primo porto al mondo per traffico crocieristico» spiega Daniela Picco, segretario generale della fondazione.

L'evento è promosso dalla Msc Foundation del gruppo Msc insieme alla Regione e al Comune di Genova.