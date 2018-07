L'Acquario di Genova nella top 10 delle attrazioni serali estive in Italia

Cosa fare con i bambini durante le calde sere estive, magari quando si è in vacanza in giro per l'Italia? Una delle dieci cose da non perdere - per il portale "nostrofiglio.it", dedicato al mondo di genitori e bimbi - è la suggestiva notte con i delfini dell'Acquario di Genova. Ad agosto, i più piccoli con le loro famiglie (massimo 4 persone) potranno passare un'indimenticabile notte nel padiglione cetacei addobbato come una cameretta a tema Spongebob.

Ecco tutta la top 10 proposta dal portale con i migliori eventi serali in Italia dedicati alle famiglie:

1) "Gardaland night is magic", Castelnuovo del Garda (VR)

2) "Stelle in pigiama" al Parco "Italia in miniatura", Viserba di Rimini (RN)

3) Una notte vicino agli squali all'Acquario di Cattolica, Cattolica (RN)

4) Una notte nella stanza di Spongebob davanti ai delfini all'Acquario di Genova

5) Campus di fine estate insieme a filosofi e archeologi al Museo Archeologico di Milano

6) Serate di musica classica alla Reggia di Caserta

7) Belvedere di San Leucio

8) Rassegna estiva di spettacoli serali alla Galleria degli Uffizi di Firenze

9) Visite serali al Museo Archeologico di Napoli

10) "La luna sul Colosseo" a Roma