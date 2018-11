Cucina ligure e di confine sul piatto di villa Sauli a Prà

Giovedì 29 novembre proseguono i giovedì etico - culinari dell’Istituto Nino Bergese a Villa Sauli di Prà sul tema: “Il piatto unico: raccontare la Liguria, come terra di monti e colline.

Protagonista dell'incontro è la cucina ligure e di confine proposta dal ristorante “Baccicin dü Carü” di Mele nei suoi piatti tipici, espressione delle produzioni d’eccellenza del territorio.

Gli gnocchi al pesto, impastati con le patate quarantine, i ravioli aü tuccü con il ripieno della nonna e altre specialità saranno raccontate in un dialogo tra esperti e pubblico per scoprire le produzioni locali più tipiche e i segreti della buona tavola.

Insieme agli insegnanti del Bergese, interverranno i fratelli Rosella e Giovanni Battista Bruzzone, proprietari dell’osteria “Baccicin dü Carü” e dell’enoteca che la affianca, mete per gli appassionati del mangiare e del bere buono, sano e di qualità. Stazione di posta lungo la via del Sale, via di comunicazione tra il mar Ligure e la pianura piemontese, quest’antica locanda a conduzione famigliare promuove dal 1890 piatti intramontabili della tradizione genovese e ligure.

Incontro con dimostrazione culinaria e assaggi offerti dai docenti e alunni dell’indirizzo “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. Attività affidata in Convenzione dalla Città Metropolitana di Genova all’Istituto Alberghiero Nino Bergese. Ingresso libero e gratuito.