Cuccioli al Museo: attività per famiglie al Museo di Storia Naturale

"Cuccioli al Museo" è una serie di appuntamenti pensati per far vivere il Museo di Storia Naturale di Genova anche ai bambini più piccoli, dai 18 ai 36 mesi. Le attività sono pensate per la stimolazione sensioriale e per sviluppare la manualità. La condivisione di questo momento ludico e laboratoriale rafforza il legame con il genitore.

Durante questo appuntamento esploriamo i suoni ed i versi degli animali attraverso l'ascolto, la produzione di suoni e la lettura di filastrocche. Insieme a mamma e papà realizziamo un piccolo strumento musicale, una semplice attività che aiuta a stimolare la motricità fine e che rafforza il legame con il genitore.

Il costo è di 10 euro a bambino partecipante. L'attività dura 50 minuti.

Almeno un accompagnatore deve essere presente durante l'attività. L'evento si attiva con un numero minimo di 8 partecipanti, solo 15 posti disponibili.

Per informazioni 3348053212 - genova@assodidatticamuseale.it