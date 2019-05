Al Cstcs: "La donna che anticipò le nostre paure. Silvia Neonato racconta Lady Frankestein"

Al Consultorio CSTCS Centro Studi Terapia della Coppia e del Singolo, proseguono gli incontri del venerdì di "Va Pensiero: libri, musica, immagini e un po' di psicoanalisi", in cui scrittori e lettori si incontrano.



Venerdì 31 maggio alle ore 18 incontro "La donna che anticipò le nostre paure: Silvia Neonato racconta Lady Frankestein".



Chi non conosce Frankenstein?

200 anni fa veniva pubblicato il libro di Mary Shelley che ha messo al mondo uno dei più visionari, longevi e prolifici personaggi della storia della letteratura.



Silvia Neonato, giornalista e saggista, coautrice del libro "Lady Frankestein e l'orrenda progenie" .

Introduce e dialoga con l'autrice la dr. Karen Marcante, Psicoterapeuta CSTCS



Ingresso gratuito



