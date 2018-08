Da venerdì 3 a domenica 5 agosto 2018 arriva "Crocefieschi legge", festival del libro e della letteratura dedicato a Carlo Mereta.

La manifestazione, che si terrà nel Giardino del Cavallo, è organizzata dalla Pro Loco di Crocefieschi, con il patrocinio del Comune di Crocefieschi e della società Dante Alighieri, in collaborazione con la Biblioteca De Amicis di Genova e l'Associazione Italiana Biblioteche.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Il programma:

VENERDI' 3 AGOSTO

Ore 16,15: "Io non sono un asino", laboratorio per bambini a cura di Marino Muratore, scrittore di libri per l'infanzia

Ore 17,45: "Come nasce un fumetto", laboratorio sul fumetto per ragazzi di tutte le età con Roberto Lauciello, illustratore e autore di fumetti e libri illustrati. A seguire, rinfresco con "fugassa e vin gianco".

Ore 21: "Andare a scuola a Crocefieschi" racconto per immagini a cura della scuola elementare.

Ore 21,15: Le voci narranti dell'Unitre Busalla presentano "Occhi", tra letture, poesie e immagini sull'uomo e la natura

SABATO 4 AGOSTO

Ore 16,30: "Avventura tra i libri", fiaba vincitrice della 50esima edizione del Premio Andersen, laboratorio per bambini a cura di Antonella Bagnasco e Fabrizio Fazzari

Ore 18: incontri con gli autori del territorio - SAGEP Editori presenta in anteprima nazionale il libro "L'inquietudine del baricentro" di Graziella Percivale

Ore 21: Ivo Milazzo, illustratore e autore del noto personaggio Ken Parker presenta il suo ultimo libro "Le emozioni delle immagini. Viaggio tra linguaggio e inconscio", introduzione a cura di Fabrizio Fazzari.

DOMENICA 5 AGOSTO

Ore 10,30: piazza Martiri, "Leggo per te", l'angolo dei lettori per condividere le proprie letture preferite. A seguire rinfresco con "fugassa e vin gianco".

Ore 16,30: "Tra le pagine del bosco", letture per bambini a cura di Anna Langella e Fabrizio Pedruzzi.

Ore 18: "Parole di terra", Massimo Angelini editore di Pentàgora presenta: "Letture per l'estate intorno al mondo rurale ed alla cultura contadina". A seguire, aperitivo

Ore 21: "Quartelà - Canto di migranti" racconto in musica e parole.

Ore 22: "Crocefieschi chi legge... letture ed emozioni" con Pierluigi De Fraia, Enrico Carlini e Silvia Noli.

Chiusura festival.

