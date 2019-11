Critical Wine 2019: due giorni all'insegna dei piccoli produttori virtuosi di vino

Torna anche quest'anno per la 15esima edizione il Critical Wine a Genova, manifestazione sarà 100% plastic free dedicata ai produttori di vino che pongono al centro del proprio operato il rispetto della Terra e dei territori.

Appuntamento sabato 9 novembre 2019 dalle 15 alle 23, e domenica 10 novembre 2019 dalle 13 alle 19.

I produttori del Critical Wine prendono quello che la terra può dare, non la sfruttano, non la avvelenano e non sfruttano gli uomini che la lavorano.

Il Critical Wine esiste per parlare insieme, produttori e consumatori, di un’agricoltura resiliente in armonia con la natura, di pratiche di autonomia e di autoproduzioni messe in atto per contrastare il consumo. Aggregazioni sociali in grado di restaurare territori sfruttati, devastati e abbandonati.

Il programma

Sabato 9 Novembre

ore 15: apertura degustazioni

ore 16.30: laboratorio BLHacksoap

ore 22: fine distribuzione calici

ore 23: chiusura degustazioni

Domenica 11 Novembre

ore 13: apertura degustazioni

ore 15: Addio Plastica. Presentazione del Libro, sono presenti le autrici Elisa Napoli e Chiara Spadaro a cura di BLHack soap

ore 19: chiusura degustazioni

A disposizione anche uno spazio bimbi, e piatti proposti con ingredienti derivanti da agricoltura biologica autocertificata, da agricoltura km 0 e nel rispetto della terra e dei lavoratori.