Torna "Critical Wine" al Buridda, con oltre 50 piccoli produttori

Torna, per la 14esima edizione, il Critical Wine di Genova, al Buridda di corso Montegrappa. L'appuntamento è nel weekend del 10 e 11 novembre. Sabato si entra dalle 15 alle 23 (alle 22 fine distribuzione calici all'ingresso), mentre domenica dalle 13 alle 19.

Saranno presenti oltre 50 piccoli produttori da tutta l'Italia, con vini, e non solo, prodotti nel pieno rispetto della terra e di chi la terra la lavora.

Il Critical Wine vuole stabilire un contatto diretto tra chi produce e chi consuma e valorizzare il lavoro di chi ha scelto di fare il vino come si faceva una volta, prima dell'introduzione dei prodotti chimici e della viticoltura industriale. È un'occasione per conoscere dei prodotti altrimenti difficili da trovare e scoprire, per ascoltare i racconti dei piccoli produttori e la loro etica, il loro modo di lavorare, le difficoltà che incontrano e le soddisfazioni che trovano.

Un occasione per scoprire che un modo diverso di produrre e consumare è possibile e necessario.

Quest'anno la manifestazione proverà ad azzerare l'utilizzo di plastica.