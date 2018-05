Cristina Nico in concerto a LaClaque

Venerdì 11 maggio la cantautrice genovese Cristina Nico presenta il suo nuovo disco "L'Eremita" a LaClaque di Genova.

L’album, coprodotto con Raffaele Abbate, è un insieme di canzoni per chi non si sente del tutto a posto nel mondo, per chi si sente sempre un po’strano e straniero, per chi oscilla tra il desiderio di partecipare, di esserci e quello di chiamarsi fuori da tutto ma alla fine cerca di costruire il suo posto nel mondo.

Musicalmente si potrebbe dire che con "L'Eremita" la Nico ritrova la via per quel “gotico mediterraneo” che qualcuno aveva intravisto nei suoi esordi, aggiornandolo in un rock viscerale che si tinge di echi di blues, di psichedelia e di world music. Del resto nel background dell’artista c’è un po’tutto questo ma anche altro, c’è un’insopprimibile attitudine punk-noise che, seppure ormai notevolmente educata e dosata, a tratti riemerge, c’è l’amore per la parola cantata in modo visionario, in una linea ideale che va da Lucio Dalla ai CSI, c’è l’ossessione per l’abisso e l’elevazione in cui artisti come Nick Cave, Pj Harvey e Patti Smith sono maestri. E poi c’è il fascino per le radici, una suggestione che qualcuno definirebbe “popular” ma per lei è espressione di qualcosa di viscerale, legata alla memoria e forse a quello che si potrebbe junghianamente definire un “immaginario musicale collettivo”.

Testi poetici quanto diretti, malinconia ma anche una vena ironica e a tratti surreale, un’attitudine da rockeuse: queste alcune delle caratteristiche della musica e della poetica della genovese Cristina Nico. Buona parte delle canzoni del nuovo album sono già state testate dal vivo in un energico set chitarra-voce-batteria che vede ai tamburi Federico 'Bandiani' Lagomarsino, ma durante la produzione del disco si sono aggiunti i preziosi apporti di Osvaldo Loi alla viola, Robi Zanisi agli strumenti a corda etnofolk e dello stesso Raffaele Abbate, questa volta anche produttore artistico insieme alla stessa Nico, ai sample elettronici.

Parallelamente all’attività solista, insieme alla poetessa Bettina Banchini forma il duo 'Les Électriques', che propone uno spettacolo di musica e poesia in cui si alternano canzoni e scritti delle due artiste a reinterpretazioni di Samuel Beckett, Dorothy Parker e altri autori. Con le amiche Sabrina Napoleone e Valentina Amandolese, anima invece l'associazione culturale Lilith, organizzatrice del Lilith Festival della Musica d'Autrice, e propone un particolare live che vede le tre cantautrici assieme sul palco.

Dettagli evento: https://www.facebook.com/events/239595563277009/