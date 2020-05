Crevari Invade e Music for Peace insieme per le famiglie genovesi in difficoltà

Ai problemi legati alla sanità si stanno affiancando quelli economici, e Crevari Invade - il famoso festival estivo del ponente a base di musica e prelibate focaccette - si unisce a Music for Peace per dare una mano a chi ha bisogno.

Dunque nei giorni di martedì 12 e giovedì 14 maggio, dalle 18 alle 20, la Società di Mutuo Soccorso di Crevari rimarrà aperta nel rispetto delle normative sanitarie per raccogliere beni di prima necessità (pasta, riso, farina, zucchero, conserve in scatola, tonno, pelati, legumi) destinati alla distribuzione.

Così comunica Crevari Invade su Facebook: «Gli amici di Music for Peace in questi giorni di emergenza si stanno facendo carico di un impegno grande. Hanno affiancato alle loro tradizionali attività il sostegno a tante persone e famiglie in difficoltà nella nostra città. Lo fanno distribuendo generi di prima necessità e medicinali. Le restrizioni di questi giorni hanno però limitato la possibilità di raccolta in supermercati e farmacie. Non possiamo fare a meno di essere al loro fianco».