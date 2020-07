"Creuza de Ma", un percorso in genovese e italiano nei luoghi di Faber

In occasione dell’inaugurazione della mostra di Mauro Moretti “In punta di Faber”, 12 opere del noto disegnatore milanese, ispirati ad alcune tra le più belle canzoni di Fabrizio De André, Viadelcampo29rosso lancia sabato 18 luglio alle pre 18.00 "Creuza de ma – Luoghi e figure storiche della Genova di De André".

L’assoluta novità della passeggiata Creuza de ma è l'essere un percorso interamente in genovese e italiano nei luoghi di alcune delle canzoni di Faber contenute nel suo straordinario album pubblicato nel 1984; la possibilità per i genovesi di passeggiare per i caruggi della città vecchia e sul frontemare conversando in dialetto (con traduzione in italiano per eventuali partecipanti provenienti da altre regioni) ascoltando i racconti sull’album, i luoghi e i protagonisti delle storie.

Matteo Troilo e Benedetta Bollo dei London Valour – Tribute Band a Fabrizio De André accompagneranno l’evento alla chitarra e al violino

La prima passeggiata in musica Creuza de ma, su prenotazione ai numeri 320.8809621 – 010.2474064 e fino ad un massimo di 15 partecipanti, al costo di € 12.00 a persona, .Per i musicisti è gradita un’offerta libera.

Evento a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che gestisce l'emporio-museo per conto del Comune di Genova.

Orari museo ( ingresso libero)

Venerdì 15:00/18:00, Sabato e Domenica 10.00/13.00 e dalle 14.00/19.00 con ingressi contingentati