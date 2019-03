Crazy Bull, sfide in rima nella semifinale ligure del "Tecniche Perfette"

Un viaggio lungo lo stivale, alla ricerca dei migliori rapper “da battaglia” da far sfidare. Sabato 30 marzo (ore 21) va in scena al Crazy Bull (via Eustachio Degola 4r, Sampierdarena) la semifinale ligure della sedicesima edizione di “Tecniche Perfette”, uno dei principali contest di rap freestyle in Italia.

Un concorso di improvvisazione in rima su basi strumentali che, dal 2003, ha sfornato i rapper che oggi compongono la scena rap italiana, tra cui Fedez, Emis Killa, Clementino, Moreno, Nitro, MadMan, Ensi e Mondo Marcio. La manifestazione è stata ideata da Mastafive e Dj Double S con l’intento di promuovere la cultura hip hop dal palcoscenico, lontano da strumentalizzazioni mediatiche. Le battaglie rap di “Tecniche Perfette” si dividono in diverse fasi. Si parte con la “Roulette russa”, in cui ogni partecipante si presenta con trenta seconde di rime improvvisate. I 16 migliori passano allo “Stile libero”, nel quale ogni rapper si esibisce in una sfida uno contro uno. I vincenti dello “Stile libero” passano al “Top of the head” (quarti di finale, un minuto a testa e un minuto in cui gli sfidanti si alternano). I semifinalisti devono poi inventarsi rime su un argomento, e sfidarsi a turno in cerchio (nel “Cypha”). Il vincitore è il rapper che ha la meglio nel “Giro della morte”, nel quale i due finalisti si sfidano finché uno dei due non cede. In caso di pareggio, sarà il pubblico a decidere il vincitore della semifinale ligure di “Tecniche perfette”.

Le iscrizioni sono aperte a tutti (massimo 34 partecipanti, per iscrizioni: http://bit.ly/IscrizioniTPXVI) sopra i tredici anni di età. Per i ragazzi fino ai sedici anni, è necessaria la presenza (o la dichiarazione scritta e controfirmata) di un genitore/tutore, che afferma di essere a conoscenza della presenza del partecipante alla manifestazione.