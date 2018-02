Frah Quintale al Crazy Bull

Venerdì 9 febbraio 2018 al Crazy Bull (Via E. Degola 4 – Genova Sampierdarena) per la rassegna musicale BangArang! alle ore 21.30 con il concerto di Frah Quintale, che presenterà il suo ultimo lavoro Regardez Moi, uscito il 24 novembre per Undamento. Frah Quintale, dopo l'esordio all'interno dei Fratelli Quintale, eclettico gruppo hip hop, si è dedicato alla carriera da solista diventando in breve uno dei rapper più seguiti della scena giovanile italiana.

Inoltre sul palco di Sampierdarena salirà anche Luca Galizia, in arte Generic Animal, chitarrista milanese dalla personalità ben precisa che presenta il suo album d'esordio fondendo l'hip hop con tanti altri generi. Opening act a cura di Sangue & Zero Vicious aka Guesan & Vicious.

Apertura porte ore 20, costo del biglietto 10 € + dp acquistabile anche presso il GOA Box in Salita Pollaiuoli 66 R. Info: www.goaboa.it