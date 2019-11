Cratilo / Arianna Maestrale e Franco (code war)

Cratilo di Arianna Maestrale in **Secret Location** a cura di Mixta gallery.

ore 19.00: presentazione dell'installazione

ore 21.30: live djset di Franco (CODE WAR)

Special guest: Cocktail Mixta! - ideato da Negroneria Genovese per Cratilo.

Ingresso libero

Prenotazione obbligatoria in qualsiasi orario dalle 19.00 alle 23.00.

Per prenotazioni scrivete a mixtagenova@gmail.com orario e numero di persone della prenotazione. Riceverete il pass per visitare Cratilo e tutte le info di posizione.

"So: Tu sai che la parola 'Pan' significa 'ogni cosa': e va in giro, ed é sempre in movimento, ed è vera e falsa. E dunque la componente vera di essa, liscia e divina, abita lassù tra gli dei, mentre quella menzognera, aspra e caprina, sta quaggiù tra la moltitudine degli uomini."

L'installazione site-specific di Arianna Maestrale, modellata per una secret-location nel centro della città, si sviluppa in relazione a un'indagine sulla natura performativa della pittura, e parte da una cruciale domanda: può il linguaggio della pittura, in qualche modo, abbandonare il legame con la veicolazione di un qualsiasi significato?

Il dialogo è il modo più efficace di filosofare, secondo Platone. La ricerca pittorica di CRATILO, pertanto, analogamente alla ricerca filosofica, concentra la sua azione sul dialogare. L'installazione presenta le tracce che ha lasciato l'azione pittorica, a conclusione di sei dialoghi che l'artista ha instaurato con diverse situazioni, in diversi ambienti.

GRAFICA DI Wall:in

L'installazione resta visitabile fino al 23 dicembre, dal martedì al sabato.