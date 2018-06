Country Party al Goa Beach

Venerdì 29 giugno 2018 al GOA Beach (Lungomare Lombardo 21) serata tutta da ballare con il "Country Party" e l'animazione del team del maestro Matteo Massarino specializzato nelle danze tipiche del folklore USA. Occasione imperdibile per conoscere uno stile divertente e unico.

Inoltre per la nuova serata curata dallo staff del Cezanne diretto da Beppe Cantatore, alla consolle anche DJ Tommy La Notte oltre ai due resident Cignetti e Allerino. Due sale spettacolari, una in riva al mare e l'altra a bordo piscina. Nella sala latina Glemyr e Raul Hernandez ad animare la pista con il team Totaldance. In più Franco Nativo vocalist d'eccezione. Non mancherà il fornitissimo buffet cin gustosi aperitivi a bordo piscina.



Info: 3474224027