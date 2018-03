Count Basie: 8 marzo in blues con Fat Buffalo & jam session

Band: Federico Mao - Voce, Chitarra, Mandolino / Francesca Passerin D'Entrèves - Voce, Chitarra, Mandolino, Ukubass / Angela Frigerio - Voce, Chitarra; Mandolino, Ukubass

I Fat Buffalo aprono questa serata speciale, un trio acustico dal sound country con influenze blues, lanciato nel mondo del Bluegress, genere nato sui monti Appalachi, che mischia musica bianca e nera e che fa confluire la musica irlandese con il country, il blues con il folk.

L'uso di strumenti alternativi alla chitarra, come il mandolino, favorisce maggiore versatilità: un genere che attraversa tutta l'America, spaziando dai ritmi veloci e maggiori del country alle ballate lente e minori del folk, consente di arrangiare pezzi moderni e anche motivi che non ci si aspetta...

Dopo il concerto come al solito palco aperto: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle "amicizie musicali" da gustarsi in compagnia di un drink all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.

Gallery