Monster Halloween Lab: la Città dei Bambini si trasforma per una notte

Labroatori di mostri, piccoli maghi, corsi di teatro, e tanto altro in occasione del Monster Halloween Lab organizzato dalla Città dei Bambini e dei Ragazzi del Porto Antico giovedì 31 ottobre 2019.

Sarà un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli che per una sera saranno mostriciattoli, maghi e... piccoli dj.

La scienza e la tecnologia saranno a disposizione di tutti i visitatori con i giochi e gli esperimenti di sempre, ma, per una sera soltanto, la magia della festa di Halloween si impossesserà degli spazi con un evento “mostruoso”. Per l'occasione, la Città dei Bambini si divide in tre aree a tema con diversi laboratori, perfetti per i più piccolini ma adatti anche ai grandicelli, per allenare la fantasia e sbizzarrirsi con la creatività.

Area 1: laboratorio di recitazione

Il teatro è un gioco. Il più antico, il primo gioco che facciamo da bambini: immaginare, inventare, trasformarci. Nel mini-laboratorio si partirà proprio dalla gioia della condivisione di uno spazio e di un tempo, dall’ascolto e dall’incontro con gli altri per sperimentare qualche classico esercizio delle pedagogia teatrale. Perché in teatro si gioca seriamente e si fa davvero per finta. A cura di CFA.

Area 2: laboratorio dei piccoli dj

Si potrà giocare e imparare le basi della musica: il ritmo, le battute, le frequenze. I bambini saranno seguiti da un DJ professionista in un’esperienza unica e super divertente. Inoltre non mancherà una postazione Truccabimbi per mascherarsi con i colori.

Area 3: il laboratorio dei Piccoli Maghi

Il laboratorio è dedciato al fascino dell’arte della prestigiazione, dove si imparerà a fabbricare monete dal nulla e a dominare il caso con un mazzo di carte. Il laboratorio di magia aiuta i ragazzi e bambini a vincere la timidezza e favorisce l’auto stima componenti psicologiche molto importanti per la crescita interiore.

Orari, prezzi e prenotazioni

Il Monster Halloween Lab apre le sue porte dalle 20,30 alle 23 di giovedì 31 ottobre 2019 nella Città dei Bambini e dei Ragazzi al Porto Antico.

Il costo è di 10 euro per i bambini da 2 a 13 anni (calzine antiscivolo incluse). 5 euro per gli adulti.

Si prenota direttamente alla biglietteria della Città dei Bambini e dei Ragazzi oppure sul sito ufficiale. Info: 010 2485790 / 776 / 714