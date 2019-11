La danza butō al Ducale: evento unico nel panorama nazionale

La giornata dedicata alla danza butō - sabato 9 novembre 2019 dalle 15,30 a Palazzo Ducale - si configura come un evento unico nel panorama nazionale, un'occasione di spettacolo e riflessione che mette a confronto i maestri che hanno lavorato a questa disciplina fin dalle sue origini con le ultime generazioni di performer.

Evento organizzato da Teatro Akropolis in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano e dell'Istituto Giapponese di Cultura in Roma.

Cos'è la danza butō

Butō è il nome di varie tecniche e forme di danza contemporanea ispirate dal movimento Ankoku-butō ("danza tenebrosa") attivo in Giappone negli anni cinquanta. Aspetti tipici del butō sono la nudità del ballerino, il corpo dipinto di bianco, le smorfie grottesche ispirate al teatro classico giapponese, la giocosità delle performance, l'alternarsi di movimenti estremamente lenti con convulsioni frenetiche.

Programma

ore 16.00 – Sala del Maggior Consiglio // performance

Tadashi Endo, SOULS IN THE SEA. Homage to the refugees who lost their lives in the Mediterranean Sea



ore 17 > 19 – Sala Liguria // incontro gratuito

Danza, scrittura, libri. Il caso del butō

con Katja Centonze, Raimondo Guarino, Samantha Marenzi, Alessandro Pontremoli



ore 19 > 20 – Sala Liguria, anticamera // inaugurazione mostra

Corpus Imaginis

immagini di Alberto Canu e Samantha Marenzi



ore 20 .00 – Sala del Minor Consiglio // performance

Alessandra Cristiani, Corpus Delicti



ore 21.30 - Sala del Maggior Consiglio // performance

Yumiko Yoshioka, 100 Light Years of Solitude

Biglietti e prenotazioni

3 spettacoli = 28 €

2 spettacoli = 22 €

1 spettacolo = 12 €

Prenotazioni: tel. 3291639577 (dalle 10 alle 20)