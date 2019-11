Cortometraggio genovese premiato allo School experience di Giffoni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Il cortometraggio Il passato che resta, prodotto dalla scuola di cinema per ragazzi ZuccherArte di Genova ha vinto il premio come miglior corto nella sezione your experience, dedicata alle produzioni cinematografiche prodotte da scuole e associazioni, presso il Giffoni School Experience, manifestazione itinerante internazionale organizzata dal Giffoni Film Festival in occasione dei 50 anni di Giffoni opportunity.

Il cortometraggio diretto da Marco Di Gerlando e Ludovica Gibelli, coordinatori della scuola, ha passato una selezione di oltre 1000 opere candidate, rientrando tra le 36 finaliste divise per categoria (scuole elementari, scuole medie, scuole superiori), aggiudicandosi poi il prestigioso School experience award decretato dal voto in sala di oltre 2000 studenti delle scuole medie. La premiazione si terrà a Palermo il giorno 13 dicembre 2019. Il film, che vede la partecipazione straordinaria dell’attore genovese Mauro Pirovano, racconta in chiave mistery una storia dura di bullismo.

Tutto inizia quando alcuni studenti si accorgono della presenza di un ragazzino che nessuno sembra conoscere, rimasto impresso nella foto di classe. Ha concorso per la sezione scuole superiori anche il corto L’appuntamento, fresco vincitore a settembre del premio come miglior cortometraggio cinema e formazione Filmagogia 2019 nell’ambito della 76 mostra internazionale del cinema di Venezia. Per visionare il passato che resta: https://www.youtube.com/watch?v=PzG_-XvQg44 Per info sulla scuola:www.zuccherarte.it

