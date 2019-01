Corso di trail building workshop tbw2

IMBA Italia è lieta di comunicare una data dei trail building workshop TBW2 che si terrà a Genova il 4 e 5 maggio organizzata con il Centro Sportivo Italiano e ASD Genova MTB Sant’Eusebio. Il corso sarà composto da due giornate: sabato saremo in aula per affrontare la teoria della progettazione, realizzazione e manutenzione dei sentieri sostenibili mentre domenica ci sposteremo sui trail Genovesi per analizzare sul campo i temi visti in aula il giorno precedente.

Il corso si terrà presso ALTUM Park, il primo centro polisportivo per gli sport outdoor della Liguria del Centro Sportivo Italiano(comitato di Genova). A San Desiderio – Genova, sulle prime colline tra San Martino e la Valbisagno, vanta di tre ettari di bosco attrezzati per gli sport outdoor (MTB, arrampicata, parco avventura, tiro con l’arco, trail running…), chilometri di sentieri e piste verso il Monte Fasce e un bike park interno diviso in diversi livelli tecnici/difficoltà, con format differenziati per età e capacità.

Scuole sportive delle diverse discipline, corsi di formazione, gare, raduni e feste sono il fiore all’occhiello di un’offerta vasta e ricca, adatta sia a tutta la famiglia che all’appassionato.

Collabora nell’organizzazione del corso anche A.S.D Genova Mtb Sant’Eusebio: affiliata al CSI, nasce nel 2017, da un gruppo di amici che condividono la stessa passione per la mtb. Da quel momento sono stati tantissimi gli eventi organizzati: Valbisagno in Sport, l’escursione in notturna “Ca de Bo” a Finale Ligure, l’evento “Pizz-e-bike” e “Mamme in bicicletta”, devolvendo il ricavato in beneficienza.

Con 25.000 km pedalati nel 2018, la società è diventata parte integrante del quartiere Sant’Eusebio e sempre di più un punto di riferimento a Genova, per il suo entusiasmo e la voglia di diffondere lo sport.

Grazie alla bike school, alla pulizia settimanale dei sentieri e al nuovo piccolo bike park, A.S.D Genova Mtb Sant’Eusebio si prepara a vivere un 2019 ricco di sport, educazione e divertimento per tutti.

Info corso

Dove: Campo sportivo di San Desidero – CSI Genova, Via Pomata 8

Quando: 4/5 maggio 2019

Orari del corso: sabato ritrovo ore 9:30 – fine corso 17.30 circa | domenica ritrovo ore 9:30 – fine corso 17.30 circa

Costo: € 80 (€72 per i sostenitori IMBA Italia) – Pasti ed hotel esclusi

Il corso si svolgerà al raggiungimento della quota minima di 15 partecipanti entro il 1 aprile.

