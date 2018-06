Corso gratuito per tecnico dei servizi di front office per il settore turistico

I corsi sono presenti su catalogo online Form&Go ( https://www.form-and-go.it/ ). Una iniziativa Forma.Temp, il Fondo per le Politiche Attive e Passive del Lavoro dedicato ai lavoratori in somministrazione e ai disoccupati in attesa di missione.

I corsi sono completamente gratuiti per coloro che hanno i requisiti per ottenere il voucher di partecipazione previsto dal fondo Forma.Temp, sono invece a pagamento per tutti gli altri.

Obiettivo generale del corso è conferire al partecipante una adeguata professionalità per operare nei servizi di front office in strutture turistico – ricettive o in occasione di eventi e manifestazioni, traguardando, un percorso e una crescita professionali riconducibili ad una figura tecnico - operativa.

La formazione si pone l’obiettivo di mettere in grado il partecipante di operare nel settore del turismo nella più ampia accezione del termine, parliamo quindi di possibili differenti contesti, ma situazioni operative affini: presso strutture ricettive “tradizionali” quali alberghi, villaggi turistici, campeggi, bed & breakfast; presso luoghi e siti di interesse culturale quali musei, mostre ed esposizioni; in occasione di eventi, manifestazioni o congressi.