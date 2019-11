Corso straordinario (gratuito) arbitri Figc a Genova

La FIGC – Associazione Italiana Arbitri – dopo il successo del corso di ottobre, organizza a Genova un Corso Arbitri di calcio straordinario, che si terrà a partire dal gennaio 2020 presso la sede di piazza della Vittoria 14/5, con posti limitati.

Si tratta di un corso completamente gratuito, che vuole promuovere i principi di rispetto, legalità e rispetto delle regole, coniugandoli con l’attività fisica in ambito sportivo e la passione per il gioco del calcio.

In particolare si rivolge alle ragazze (sono sempre di più gli arbitri donna in attività) ed ai ragazzi dai 15 anni in su che, risultati idonei al termine del corso, saranno inquadrati nella FIGC – Associazione Italiana Arbitri - con la qualifica di Arbitro Federale; sarà loro consegnato il materiale tecnico (divisa, fischietto ecc.) e saranno inseriti nell’attività dei nostri poli di allenamento, dove saranno seguiti dai nostri preparatori atletici (il tutto sempre gratuitamente).

Con la tessera Federale si avrà libero accesso a tutti gli stadi italiani e si riceverà un rimborso spese ogni gara arbitrata.

L’iniziativa è stata inoltre presentata negli Istituti scolastici genovesi, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; infatti il corso e l’attività di arbitraggio, potranno essere considerate per gli studenti attività di alternanza scuola/lavoro (protocollo MIUR - AIA FIGC); inoltre è prevista la concessione di crediti formativi.

Per tutte le delucidazioni si può visitare il sito www.aiagenova.it dove sono presenti tutte le indicazioni ed il form per richiedere informazioni personalizzate.