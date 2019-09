Corso di speleologia a Bolzaneto

il gruppo speleologico CAI di Genova Bolzaneto organizza il 38° corso di speleologia dal 25 settembre al 4 dicembre 2019 e invita tutti i curiosi del mondo sotterraneo a venire a trovarci per scoprire le meraviglie di questi luoghi inaccessibili.

Lezioni teoriche in aula e uscite pratiche in parete di roccia e in grotte orizzontali e verticali vi guideranno nell'affascinante mondo della speleologia. Info e costi: 3478780816 (anche whatsapp) oppure mail speleo@caibolzaneto.it

