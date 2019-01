Corso di fotografia con Paolo Frega: gratis le prime due lezioni

Venerdi 25 Gennaio ore 18,30 presso il circolo Robintur Tavel Partner in via Cairoli 14r verrà presentato un nuovo corso di fotografia a cura di Paolo Frega. Le prime due lezioni sono gratuite per tutti.

I partecipanti saranno accompagnati lungo tutti gli aspetti che riguardano il fare fotografico,

facendosi accompagnare dalle immagini dei grandi che hanno fatto la storia della fotografia,

fino a mettere in pratica quanto imparato, con delle uscite fotografiche

I corsi sono tenuti da Paolo Frega, fotografo con 35 anni di esperienza in ambito commerciale e pubblicitario già docente all’Accademia di Belle arti di Genova di Storia della Fotografia e Programmi di Fotoritocco, docente di Fotografia presso l'International School of Comics nonchè Adobe Certified Instructor.

Prenotazione 349 2540045 - mail@paolofrega.com