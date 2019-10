Volontari a 360°: presentazione del corso di formazione

Giovedì 17 e 24 ottobre alle ore 18:30, presso l'associazione Nuova Acropoli in Corso Torino 48/1, sarà presentato il nuovo corso di “Formazione al volontariato”.

Il corso prevede solo l'iscrizione all'associazione.

È rilasciato attestato per credito formativo.

Info: genova@nuovaacropoli.it

Il corso, completamente gratuito, prevede una serie di lezioni sia etiche che pratiche, per formare e preparare il volontario ad affrontare eventi di varie natura.

Il corso, di tre mesi, è l’espressione del Volontariato Attivo, “Essere utili dove necessita” è il motto motore del corso.

Il corso prevede nozioni basilari di Primo Soccorso, Antincendio, SAR (Ricerca e soccorso), Radiotrasmissioni e Topografia; e non solo … la parte tecnica è stata affiancata dalle lezioni di Etica del Volontariato, elemento importante nella formazione del volontario, perché egli per poter agire deve essere guidato dai valori migliori dell’essere umano come la generosità, l’altruismo, la solidarietà.

Scenario delle lezioni non sono solo le aule della sede associativa, ma anche avventurose escursioni in natura ed avvincenti esercitazioni tecniche, durante le quali i volontari possono mettere in pratica quanto appresso, sperimentando lo spirito di gruppo, imparando l’importanza e il valore dell’unione nel lavoro di squadra.