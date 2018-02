Doppiaggio, full immersion con la voce ufficiale di Spongebob

Doppia full immersion di doppiaggio a Genova con Claudio Moneta e Christian Iansante, due vere eccellenze nel campo della produzione media.

Claudio Moneta, noto al grande pubblico per essere la voce ufficiale di Spongebob, terrà la Full immersion di doppiaggio a Genova il 17 febbraio. Doppiatore di spicco del panorama nazionale, attore e speaker (RSI Svizzera), comincia a lavorare in teatro nel 1988 con la compagnia Calindri - Feldmann, poi coi Filodrammatici, il teatro dell’Elfo, fino all’ultima produzione Quel pomeriggio di un giorno da star (con Corrado Tedeschi e Tosca d'Aquino - regia di Ennio Coltorti).

Claudio Moneta è noto al grande pubblico per aver doppiato tantissime voci in ogni settore media. È il docente ufficiale della scuola del Teatro G.A.G. dal 2016, che vanta nella sua tradizione formativa anche doppiatori come Pietro Ubaldi (voce ufficiale di Boing TV e di Barbosa nei Pirati dei Caraibi), Alberto Olivero, Oliviero Corbetta e Alessio Puccio (voce ufficiale di Harry Potter). Gli stage di doppiaggio cine-televisivo del Teatro G.A.G. sono allestiti per fornire la padronanza di tecniche specifiche in studio di registrazione. L’audiovisivo, come tutto il settore della creazione culturale, è una formidabile risorsa. Il programma viene proposto sia come vero e perfezionamento professionale, per chi è già avviato al mestiere dell’attore, sia come esperienza di base con parti propedeutiche organizzate ad hoc, prove su film, serie televisive, documentari, spot pubblicitari, sit-com, cartoni animati, reality, videogiochi, ecc.

