Prepariamo i biscotti per la Festa del Papà

"Dolce Perla", in corso Dogali, organizza per mercoledì 14 marzo 2018 un corso per bambini per imparare a fare i biscotti per la Festa del Papà.

Il laboratorio è dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni, avrà una durata di un'ora e mezza, e alla fine i bambini porteranno a casa le loro creazioni.

Costo 15 euro a bambino.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3703272900 oppure scrivere a idolcidiperla@gmail.com